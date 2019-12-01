Inaugura Alma Mireya González Estancia Diurna del Adulto Mayor en Quiroga

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 17:07:49

Quiroga, Michoacán, a 12 de marzo del 2026.- “Las y los adultos mayores merecen espacios dignos donde puedan mantenerse activos, acompañados y con atención integral”, afirmó la presidenta municipal de Quiroga, Alma Mireya González, al inaugurar la Estancia Diurna del Adulto Mayor (EDAM), un espacio destinado al cuidado, recreación y bienestar de este sector de la población.

La alcaldesa encabezó este jueves la inauguración de esta estancia que permitirá brindar atención integral, acompañamiento y diversas actividades para mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores, con lo que se hace un cambio para este sector de la población ahora y con hechos se cumplen los compromisos con la ciudadanía.

Durante el acto también estuvo presente la presidenta del Sistema DIF Quiroga, María Aurelia Sánchez, así como el licenciado Víctor Hugo Anguiano Zamora, representante de la Procuraduría de la Defensa y Representación del Adulto Mayor del Sistema DIF Michoacán, así como regidores, quienes acompañaron este importante momento para el municipio.

En esta estancia, las y los adultos mayores podrán realizar diversas actividades orientadas a su bienestar físico y emocional, como terapias psicológicas, clases de yoga, zumba, pintura, costura y otros talleres, además de contar con desayuno y comida adaptados a las necesidades de cada persona.

El espacio también dispone de aparatos para ejercicio con instructor, atención médica y un consultorio dental, además de estar vinculado con la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) para que quienes requieran terapias puedan recibirlas de manera oportuna.

Asimismo, se organizarán actividades recreativas fuera del municipio, y se brindará apoyo en distintos trámites y servicios, como gestiones de visa u otros apoyos, acercando a funcionarios municipales para facilitar la atención a este sector.

La presidenta municipal destacó que el Gobierno de Quiroga y el DIF Municipal estarán a cargo de los gastos de operación de este espacio, mientras que el Sistema DIF Michoacán brindó apoyo con aparatos para ejercicio, equipo para cocina, material didáctico y artículos para las actividades como yoga, entre otros insumos.

Finalmente, Alma Mireya González reiteró que con la apertura de esta estancia se fortalece la atención a las personas adultas mayores, reconociendo su trayectoria y garantizando un lugar donde puedan convivir, mantenerse activos y recibir atención digna.