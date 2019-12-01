Tras enfrentamiento armado en Cajeme, Sonora, despliegan operativo de seguridad que deja varios detenidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 22:58:29

Cajeme, Sonora, a 12 de marzo de 2026.- Un enfrentamiento armado registrado la tarde de este jueves en el municipio de Cajeme, en Sonora, derivó en un operativo de seguridad que culminó con la detención de varios presuntos delincuentes que portaban armas de alto calibre, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora.

De acuerdo con la institución, la balacera se registró alrededor de las 16:00 horas en el fraccionamiento San Juan Capistrano, en las inmediaciones de la Laguna del Náinari, en Ciudad Obregón. El incidente fue difundido inicialmente a través de redes sociales por vecinos de la zona, quienes reportaron detonaciones de arma de fuego.

Tras el reporte, autoridades desplegaron un dispositivo de seguridad en distintos puntos del municipio. En el operativo participaron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, de la Policía Estatal de Seguridad Pública y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora indicó en sus redes sociales que el despliegue permitió capturar a varios individuos “fuertemente armados” que presuntamente estarían vinculados con homicidios recientes en la región.

Asimismo, la dependencia señaló que durante las acciones no se reportaron personas fallecidas ni lesionadas, y aseguró que la situación se encuentra bajo control mientras continúan las investigaciones correspondientes.