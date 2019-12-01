Tras enfrentamiento armado en Cajeme, Sonora, despliegan operativo de seguridad que deja varios detenidos

Tras enfrentamiento armado en Cajeme, Sonora, despliegan operativo de seguridad que deja varios detenidos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 22:58:29
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Cajeme, Sonora, a 12 de marzo de 2026.- Un enfrentamiento armado registrado la tarde de este jueves en el municipio de Cajeme, en Sonora, derivó en un operativo de seguridad que culminó con la detención de varios presuntos delincuentes que portaban armas de alto calibre, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora.

De acuerdo con la institución, la balacera se registró alrededor de las 16:00 horas en el fraccionamiento San Juan Capistrano, en las inmediaciones de la Laguna del Náinari, en Ciudad Obregón. El incidente fue difundido inicialmente a través de redes sociales por vecinos de la zona, quienes reportaron detonaciones de arma de fuego.

Tras el reporte, autoridades desplegaron un dispositivo de seguridad en distintos puntos del municipio. En el operativo participaron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, de la Policía Estatal de Seguridad Pública y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora indicó en sus redes sociales que el despliegue permitió capturar a varios individuos “fuertemente armados” que presuntamente estarían vinculados con homicidios recientes en la región.

Asimismo, la dependencia señaló que durante las acciones no se reportaron personas fallecidas ni lesionadas, y aseguró que la situación se encuentra bajo control mientras continúan las investigaciones correspondientes.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Dos atacantes abatidos tras enfrentamiento con militares y policías en Apatzingán, Michoacán 
Tras enfrentamiento armado en Cajeme, Sonora, despliegan operativo de seguridad que deja varios detenidos
Cierran retorno en zona de Las Adelitas en Lázaro Cárdenas por riesgos de accidentes
Cae presunto atacante de empleados de la FGE en Lázaro Cárdenas, Michoacán; Una agente del MP murió y un elemento resultó herido 
Más información de la categoria
Cae presunto atacante de empleados de la FGE en Lázaro Cárdenas, Michoacán; Una agente del MP murió y un elemento resultó herido 
México facilita evacuación de 1,200 connacionales desde países del Medio Oriente
Acuerdan Michoacán y Jalisco reforzar la seguridad en municipios limítrofes
Layda Sansores advierte posibles penas de hasta 37 años para detenidas tras marcha del 8M en Campeche
Comentarios