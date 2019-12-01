Inaceptable que persista la violencia hacia las mujeres en política: Brissa Arroyo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2025 a las 20:59:01

Morelia, Michoacán, a 26 de noviembre de 2025.- Son inapropiadas y desafortunadas las declaraciones que hizo el Senador Gerardo Fernández Noroña respecto a la Presidenta Municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, consideró la diputada local Brissa Arroyo Martínez.

La Congresista y Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la 76 Legislatura, detalló que la situación por la que atraviesan el pueblo de Uruapan y la alcaldesa Grecia Quiroz es compleja por todo lo que ha venido ocurriendo, “lo que ahora se necesita es empatía y solidaridad”.

Arroyo Martínez, -integrante de la Comisión de Igualdad sustantiva y de género-, convocó a la clase política a actuar con altura de miras, con respeto y sensibilidad, porque no favorecen a la estabilidad las declaraciones que descalifican el actuar de otros.

“Me parece que la alcaldesa Grecia Quiroz está haciendo un gran esfuerzo, sobreponiéndose a un hecho lamentable, está actuando con responsabilidad con su municipio, y lo más prudente es dejarla trabajar, respetar sus decisiones y acciones”, afirmó la legisladora local.

Brissa Arroyo sostuvo que las mujeres merecen respeto a su integridad, a su trabajo y desempeño institucional, por lo que en ese sentido exhortó a frenar comentarios y expresiones ofensivas.

La Coordinadora del GPPRD, subrayó que nuestro estado no necesita más polarización, por el contrario, el camino es la unidad para transitar hacia el Michoacán de orden y paz que anhelamos.

Por otra parte, mencionó que además no es tiempo de hacer campañas electorales ni pensar en el proceso electoral del 2027, “no son tiempos electorales, es el momento de atender las problemáticas que tiene ahora el estado”, dijo.