Imputan a secretaria de Desarrollo Humano de Monterrey por presunta extorsión; le dictan prisión preventiva

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Marzo de 2026 a las 21:15:55
Monterrey, Nuevo León, 02 de marzo de 2026.- La secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva de Monterrey, Karina Barrón Perales, fue imputada por presuntos delitos de extorsión y falsedad de declaraciones.

De acuerdo con información judicial, un juez federal le dictó la medida de prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerá en reclusión mientras avanza el proceso en su contra.

La audiencia inicial se llevó a cabo luego de que la funcionaria fuera detenida el domingo por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) en el municipio de San Nicolás de los Garza.

En el mismo procedimiento, otras dos personas también fueron procesadas por su presunta relación con los hechos que se investigan. Las autoridades no han dado a conocer mayores detalles sobre el caso.

Noventa Grados
