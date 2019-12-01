Impulsará el PRI accesibilidad real y más y mejores oportunidades para personas con discapacidad

Impulsará el PRI accesibilidad real y más y mejores oportunidades para personas con discapacidad
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Abril de 2026 a las 18:26:13
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Ciudad de México, a 15 de abril de 2026.- El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, encabezó una reunión nacional con las y los Secretarios de Atención a Personas con Discapacidad del tricolor en todo el país, para dar seguimiento al trabajo que se realiza en cada estado, e informó que se impulsará la accesibilidad real y más y mejores oportunidades de empleo para ese sector de la población.

En el encuentro, celebrado de manera virtual con los 32 Comités Estatales y 2 mil 479 Comités Municipales del partido, junto con las Secretarías de Atención a Personas con Discapacidad, dijo que todos ellos trabajarán en coordinación y con amor a México para defender con hechos una agenda clara de inclusión. 

Además de los temas citados, el senador y dirigente nacional del PRI informó que el partido impulsará la educación incluyente, salud especializada, tecnología adaptada y participación activa en la vida pública, siempre enfocados en mejorar la realidad de las y los mexicanos que viven con alguna discapacidad.

A los titulares de las Secretarías de Atención a Personas con Discapacidad de todo el país, les expresó su reconocimiento a su compromiso, sensibilidad y entrega para impulsar una agenda más incluyente y cercana a las necesidades de la ciudadanía.

Asimismo, destacó la importancia de sumar experiencia, talento y trabajo en equipo para fortalecer acciones y propuestas que garanticen el respeto, la inclusión y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad en todo México.

El Presidente Alejandro Moreno aseguró que en el PRI hay organización y hay rumbo. Por ello, agregó, “esta agenda se construye con estrategia y en equipo. Así se trabaja por México”.

Sostuvo que en el PRI hay compromiso, respeto y lealtad con la militancia. “Compromiso con los ciudadanos, con la gente, ahí, el PRI en el territorio, con mucho ánimo y con mucho carácter. Así que, a darle compañeros, para adelante, porque el presente y el futuro serán nuestros”, les dijo.

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