Impulsan Yankel Benítez y vecinos jornada de limpieza en colonia Francisco Xavier Clavijero
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Febrero de 2026 a las 10:48:33
Morelia, Michoacán; 9 de febrero de 2026.- El Secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, participó activamente en una jornada de limpieza y ordenamiento en la colonia Francisco Xavier Clavijero, junto a las vecinas y vecinos de la zona.

Acompañado de Nuria Gabriela Hernández Abarca, secretaria de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva, y de Tere Prado, encargada del orden, el Secretario se sumó a la faena comunitaria para limpiar, ordenar y embellecer los espacios comunes del barrio.

Esta actividad no se limitó a la recolección de basura y el arreglo del entorno: fue un ejercicio de escucha activa, caminatas compartidas y diálogo directo. En conjunto con las y los vecinos, se establecieron acuerdos concretos para atender pendientes y dar seguimiento a las necesidades de la comunidad.

“No prometemos desde el escritorio: regresamos, revisamos y cumplimos”, enfatizó el Secretario Yankel Benítez, destacando que esta es la forma en que se construye una verdadera comunidad.

Con acciones como esta, el Ayuntamiento de Morelia refrenda su compromiso de ser un gobierno municipal de calle, trabajando hombro con hombro con la ciudadanía para hacer de nuestra capital la mejor ciudad para vivir.

