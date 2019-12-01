Impulsan legisladores del PAN en Michoacán iniciativa para entornos familiares protectores

Morelia, Michoacán, a 27 de marzo del 2026.- Fortalecer a la familia es apostar por comunidades más cohesionadas, con mayores oportunidades y por un estado más seguro y sano emocionalmente, aseveró Teresita Herrera Maldonado, diputada por el Partido Acción Nacional (PAN).

Herrera Maldonado detalló que con esta iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Michoacán, se propone incorporar el concepto de entornos familiares protectores, definidos como espacios donde niñas, niños y adolescentes crecen con cuidado, respeto, afecto y estabilidad emocional; con vínculos significativos y redes de apoyo que favorecen su desarrollo integral.

“En México, una proporción importante del cuidado de niñas y niños se realiza dentro del propio entorno familiar, siendo las abuelas, los abuelos y otros familiares, pilares fundamentales en la supervisión, el acompañamiento y la protección de la niñez. Gracias a estas redes de apoyo, millones de familias logran conciliar el trabajo con la crianza”.

A nombre de las y los diputados del PAN, Tere Herrera expresó que la propuesta también reconoce y fortalece la participación de abuelas, abuelos y otros integrantes de la familia en la crianza, así como el papel del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Michoacán como instancia clave para impulsar programas, acciones de orientación y acompañamiento que consoliden estos entornos protectores.

“Garantizar que nuestros pequeños y jóvenes crezcan en entornos seguros, respetuosos, afectivos y estables, es una responsabilidad ética y social. Es la base para construir una sociedad más humana, más empática y más equitativa. Pero para lograrlo, debemos mirar hacia el primer espacio en el que todas las personas aprendemos a vivir, a sentir, a confiar y a relacionarnos: la familia”.

Finalmente, la legisladora panista indicó que, si bien lo ideal es que las niñas y niños cuenten con el acompañamiento de ambos padres, lo verdaderamente indispensable es que crezcan en entornos donde prevalezcan el amor, el cuidado, el respeto y la estabilidad emocional.