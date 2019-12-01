Impulsa SEDEA al campo sanjuanense con apoyos por casi nueve millones de pesos

Querétaro, Querétaro, 24 de octubre del 2025.- El secretario técnico de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, José González, abanderó la entrega de apoyos en el municipio de San Juan del Río, en beneficio de 136 productores del sector agroalimentario, en el marco del programa Apoyo al Campo Queretano.

La inversión bipartita, entre Gobierno del Estado y productores, tiene un valor de ocho millones 900 mil pesos, recursos para apoyar proyectos que impulsen la productividad del sector agropecuario como: sistemas de riego, equipamiento de pozos, rehabilitación de bordos, implementos agrícolas y forrajeros, tractores, semovientes, sementales, vientres bovinos, fertilizantes, semilla para cultivos básicos, hortalizas y material vegetativo como vid, nopal, maguey y plantas frutales.

“El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, ha implementado diversos programas como este y otros que seguramente ustedes han tenido la oportunidad de participar, pero este en especial, tiene una peculiaridad muy importante, de cómo ayudar a aquellos productores que tienen una necesidad, pero que en ocasiones no nos alcanza. Y ya lo decía aquí el compañero que me antecedió, lo importante es que alguien nos respalde, que alguien nos ayude”, señaló.

González Ruiz, agregó que, por medio de este programa se pretende desarrollar el fortalecimiento de sus procesos productivos y de comercialización, su mecanización y el aprovechamiento sustentable del suelo y agua en sus unidades de producción.

Durante su intervención, el director de Agronegocios del municipio de San Juan del Río, Jesús Navarrete, expresó su compromiso para aprovechar al máximo los apoyos recibidos y su beneplácito por beneficiar a familias de personas muy trabajadoras, y quienes con su esfuerzo diario contribuyen a llevar alimentos a la mesa de las y los queretanos.

“El día de hoy se entrega un apoyo más al campo, un apoyo que va a beneficiar mucho a las familias sanjuanenses, todos los productores que fueron beneficiarios, es gente que día a día trabaja, que día a día lleva a nuestros hogares el alimento, es gente que trabaja 365 días del año, y con estos apoyos, pues bueno, yo creo que se les va a facilitar más poder producir”, indicó.