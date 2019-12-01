Impulsa SEDEA a productores de El Marqués y Querétaro con semilla de avena

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2025 a las 08:01:32
Querétaro, Querétaro, 15 de octubre del 2025.- El secretario técnico de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, José González, encabezó la entrega de más de 51 toneladas de semilla de avena a 418 ganaderos de pequeña escala de los municipios de El Marqués y Querétaro.

Mismos que se vieron afectados por las condiciones climatológicas que se han presentado y que, de nueva cuenta, con el apoyo del Gobernador Mauricio Kuri, podrán sostener sus hatos y reactivar su actividad económica.

González Ruiz señaló que este programa tiene como objetivo, proporcionar por parte del Gobierno del Estado, apoyo en especie a pequeños ganaderos que trabajan en condiciones de temporal.

Mediante la entrega de semilla para cultivos forrajeros y en su caso suplementos alimenticios, incorporando a este beneficio a acuicultores y apicultores.

