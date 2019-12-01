Impulsa Reyes Galindo legado de educación en la Tierra Caliente

La Huacana, Michoacán, a 13 de marzo de 2026.- “El legado educativo es una de las herencias con mayor valor que podemos transmitir a nuestras futuras generaciones, por ello y en mi compromiso por ver progresar cada vez más a nuestra región, siempre apoyaré todos los proyectos que tengan que ver nuestros estudiantes”, expresó el diputado por el Distrito 22 de Múgica, Reyes Galindo Pedraza.

Lo anterior al acompañar a las autoridades educativas del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (Cobaem), plantel La Huacana a la inauguración de las Jornadas Académicas, Culturales, Cívicas y Deportivas coordinación sectorial 09 de esta institución, donde reiteró su disposición a trabajar siempre coordinado con quienes se encargan de la formación de las niñas, niños y jóvenes en los planteles escolares.

Asimismo, el legislador transmitió un mensaje de aliento a las y los jóvenes estudiantes, para que no desistan en sus metas profesionales: “No hay atajos para llegar a la meta, se necesita esfuerzo y mucha disciplina, sigan poniendo el nombre de sus planteles, pueblos y familias muy en alto; nos sentimos profundamente orgullosos de este gran subsistema educativo y de todas y todos sus trabajadores y directivos”, expresó.

El congresista destacó la gran labor que ha realizado el cuerpo académico del Colegio de Bachilleres de este municipio y los felicitó por la condecoración obtenida “Orgullo huacanense 2026”, derivado del esfuerzo y compromiso tanto de las y los profesores, directivos y el alumnado, para contar con educación de calidad y excelencia.

El diputado también fue testigo de la inauguración oficial de la nueva techumbre de este centro escolar, que se logró gracias al buen ejercicio del programa del Bienestar “La Escuela es nuestra”, así como de la suma de buenas voluntades para lograr este legado de infraestructura que beneficiará a miles de alumnos durante varias generaciones.

“Reconocemos de manera especial, la organización, la honestidad y la transparencia del Director del Plantel, el profesor Alfonso Méndez, de todo el personal y, por supuesto, de las madres y padres de familia”, expuso Reyes Galindo ante los presentes.

