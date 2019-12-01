Impulsa Reyes Galindo campaña visual “Del corazón a la vista”

Gabriel Zamora, Michoacán, 8 de octubre de 2026.- En un esfuerzo conjunto entre el diputado local, Reyes Galindo Pedraza, la Asociación Civil “Pueblos Hermanos” y el ayuntamiento de Gabriel Zamora, nació “Del Corazón a la Vista”, una campaña gratuita de salud visual que apoyará a niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, familias y población en general del Distrito 22 que requiera de servicios médicos para la vista.

“¡Ver el mundo con los ojos del corazón! ¡Mirar bien para vivir mejor! Hay causas que cambian vidas por completo, por eso hoy nos llena de orgullo y nos da una gran emoción anunciar que ya es una realidad esta campaña visual gratuita llamada “Del corazón a la vista”; que nació un esfuerzo del amor puro por nuestra gente y del compromiso que tenemos de servir”, expresó el legislador.

El congresista, destacó que cuando la sensibilidad, la solidaridad y la generosidad se unen, no hay fronteras, y por ello esta alianza que se formó entre la A.C. Pueblos Hermanos que reúne mujeres y hombres líderes de la Tierra Caliente michoacana, el Ayuntamiento de Gabriel Zamora y él, demuestra que juntos pueden devolver la luz, la confianza y la sonrisa a muchas familias que lo necesitan.

Refrendando así, la cercanía de Reyes Galindo con la gente de esta región, siempre a favor de aquellos que más lo necesitan y trabajando de la mano de las familias. “Gracias a cada persona que confía en este proyecto que busca recorrer cada uno de los municipios del Distrito 22 con el objetivo de ayudar a aquellas personas que requieren de este servicio médico; estoy seguro que seguiremos caminando juntas y juntos, mirándonos de frente y trabajando con el alma por nuestra región”, concluyó el diputado.