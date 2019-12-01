Impulsa programa de entrega de computadoras para jóvenes y emprendedores en Querétaro

Querétaro, Qro., 17 de abril de 2026.- Para seguir fortaleciendo la preparación tecnológica de estudiantes y brindar herramientas a emprendedores para potenciar sus negocios, este día el presidente municipal, Felifer Macías Olvera, entregó computadoras como parte del Programa Conectados.

“Hoy las escuelas lo exigen, hoy un buen trabajo exige estar capacitados en el uso de la tecnología. Si queremos jóvenes preparados y emprendedores con más oportunidades, teníamos que apostar a un programa ambicioso como este”.

Agradeció el apoyo del diputado local Gerardo Ángeles, quien gestionó los recursos para concretar el proyecto, así como al secretario de Desarrollo Social, José Ojeda, por su labor en la instrumentación del programa.

Durante el evento, el presidente municipal compartió una experiencia personal sobre la importancia de contar con una computadora en su formación académica, recordando que en su juventud dependía de cibercafés para realizar tareas escolares hasta que, gracias a un crédito familiar, pudo adquirir su primera laptop. “Es una herramienta que nunca se olvida, porque abre la puerta al mundo”.

Exhortó a los beneficiarios a aprovechar las computadoras para estudiar, formarse y hacer crecer sus negocios, usándolas con responsabilidad.

“Esta herramienta es una muestra más de cómo en Querétaro le apostamos a la educación y a la formación, para seguir siendo la mejor ciudad y el mejor estado para vivir”.

En su oportunidad, José Ojeda Dorantes, titular de la Secretaría de Desarrollo Social, señaló que con este programa se busca beneficiar al mayor número de estudiantes de todas las delegaciones del municipio.

Destacó que los programas sociales se han diseñado de manera transversal para que la información llegue fácilmente a los posibles beneficiarios. Durante el evento, subrayó que la representación de delegaciones como Centro Histórico, Félix Osores, Carrillo Puerto, Josefa Vergara y otras demuestra que el beneficio alcanza a todo el municipio.

Agradeció al Cabildo por aprobar por unanimidad los programas sociales, resaltando el liderazgo del alcalde Feliciano García. Asimismo, reconoció la gestión del diputado Gerardo Ángeles Herrera, quien impulsó la asignación de recursos estatales para que el programa pudiera concretarse.

Señaló que brigadistas y trabajadores municipales apoyaron en la entrega ordenada de los equipos, e invitó a los beneficiarios a seguir las convocatorias en redes sociales para que más personas puedan acceder a estos apoyos.