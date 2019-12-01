Denuncian presunto envenenamiento de perros en Erongarícuaro; piden intervención de la FGE de Michoacán

Morelia, Michoacán, a 17 de abril 2026.- Habitantes del municipio de Erongaricuaro, Michoacán denunciaron la muerte masiva de perros, al parecer por envenenamiento, hechos ocurridos en las inmediaciones del Rastro Municipal.

Según los afectados, se trata de una práctica sistemática de envenenamiento que ya ha cobrado la vida de múltiples ejemplares, tanto en situación de calle como animales de compañía.

La denuncia ciudadana señala que el pasado 7 de abril se esparcieron restos de ganado bovino presuntamente contaminados con veneno en los alrededores del rastro. El objetivo, acusan los vecinos, es eliminar de forma violenta a los caninos que deambulan por la zona.

Una de las vecinas apuntó que en su caso una perrita de su propiedad desapareció de su domicilio el mismo 7 de abril. Tras una intensa búsqueda por parte de sus dueños, su cuerpo fue localizado dos días después a un costado de las instalaciones del rastro, luego de que personal administrativo del lugar diera aviso sobre el hallazgo de un ejemplar con características similares.

A través de fotografías proporcionadas por los habitantes de la zona, han logrado documentar la presencia de diversos restos de perritos en los predios colindantes y terrenos aledaños al rastro, lo que confirma una problemática persistente que no ha sido atendida por las autoridades.

Una de las principales afectadas hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado de Michoacán para que se realicen las indagatorias correspondientes, y se identifique a los responsables de colocar el veneno y se apliquen las sanciones que marca la ley.