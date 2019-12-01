Reportan homicidio de exalcalde de Tumbiscatío, Michoacán; habría sido hallado maniatado en camino de terracería

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 16:52:39

Tumbiscatío, Mich., a 17 de abril de 2026.– La tarde de este viernes comenzó a circular en redes sociales información sobre la presunta ejecución de Juan Manuel Magaña Arreola, quien se desempeñó como presidente municipal de este municipio durante el periodo 2018-2021.

De acuerdo con las publicaciones difundidas en distintas plataformas, el exedil habría sido ultimado y su cuerpo maniatado, localizado en un camino de terracería en esta región de la Tierra Caliente; sin embargo, hasta el momento no existe confirmación oficial por parte de autoridades estatales o federales.

Las versiones que circulan en línea se han propagado rápidamente entre usuarios, generando incertidumbre entre habitantes de Tumbiscatío de Ruiz, una zona que en años recientes ha enfrentado diversos episodios de violencia asociados a la operación del crimen organizado.

Hasta la publicación de esta nota, ninguna corporación de seguridad ha emitido un posicionamiento formal sobre los hechos, por lo que la información permanece en calidad de preliminar.

Se espera que en las próximas horas autoridades de Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmen o descarten lo ocurrido.