Motociclista pierde la vida, al ser arrollado en la autopista México- Querétaro

Motociclista pierde la vida, al ser arrollado en la autopista México- Querétaro
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 19:37:54
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Querétaro, Qro., 17 de abril de 2026.- Un motociclista perdió la vida, luego de ser arrollado, por un tráiler, en carriles centrales, de la autopista federal 57 México- Querétaro. 

Fue a la altura de la colonia Casa Blanca, en dirección a Celaya, en donde se registró el accidente, el cual, movilizó a los servicios de emergencias para los primeros auxilios.

Una vez que llegaron a la zona, confirmó que ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron a dar parte a las autoridades, para que tomaran conocimiento.

Fueron elementos de la Guardia Nacional, quienes arribaron para acordonar el área y esperar el arribo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

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