Tras 42 horas de intensa búsqueda, localizan cuerpo de menor que fue arrastrado por el Río Bravo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 20:07:39

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a 17 de abril de 2026.- El operativo de búsqueda de un adolescente desaparecido en el río Bravo concluyó con un desenlace trágico, luego de que autoridades localizaran su cuerpo tras más de 42 horas de trabajo ininterrumpido en Nuevo Laredo.

El menor, de 14 años, había sido reportado como desaparecido desde el pasado miércoles, cuando fue arrastrado por la corriente en la zona conocida como El Patinadero, dentro del parque Viveros. Su cuerpo fue encontrado a las 10:43 horas de este viernes, a varios kilómetros río abajo, a la altura de la colonia Benito Juárez.

De acuerdo con el titular de Protección Civil y Bomberos, Humberto Fernández Diez de Pinos, en el operativo participaron diversas dependencias que mantuvieron labores constantes desde el primer día.

Indicó que, pese al esfuerzo conjunto, el hallazgo sin vida confirmó el peor escenario, por lo que con la recuperación del cuerpo se dio por concluida la intervención coordinada.

Tras su localización, el cuerpo fue trasladado en una embarcación oficial hacia El Patinadero, donde familiares del menor realizaron la identificación.

En medio del dolor, el padre del adolescente, Bruno Reyes Lara, reconoció el respaldo brindado por los equipos de emergencia, destacando que en ningún momento se detuvieron los trabajos de búsqueda.

Asimismo, aprovechó para exhortar a la población a extremar precauciones y seguir las recomendaciones de seguridad para evitar este tipo de tragedias.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Investigadora y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, quienes efectuaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado del cuerpo para la práctica de la autopsia.

Por su parte, el coordinador general de Protección Civil y Bomberos, Joel Silva Pulido, señaló que el tiempo en que fue localizado el cuerpo coincide con los márgenes previstos en este tipo de casos, aludiendo a las condiciones propias del afluente y la naturaleza.