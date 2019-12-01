Camión de transporte público, arrolla y priva de la vida a un peatón en avenida Pie de la Cuesta de la capital queretana

Camión de transporte público, arrolla y priva de la vida a un peatón en avenida Pie de la Cuesta de la capital queretana
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 20:19:42
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Querétaro, Querétaro, a 17 de abril de 2026.- Esta viernes, un hombre perdió la vida, luego de ser arrollado por una unidad de transporte público (Qrobus), sobre la avenida Pie de la Cuesta y el cruce con Playa Roqueta.

Fue a la altura de la colonia Desarrollo San Pablo, en dirección a Bernardo Quintana, en donde la persona fue embestida por la unidad de transporte, lo que le ocasionó heridas que le causaron la muerte.

A la zona acudieron los servicios de emergencias, siendo analistas de Protección Civil, así como paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), quienes al llegar, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por policías municipales como primeros respondientes y esperaron a los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Cabe mencionar, que el operador de la unidad de transporte Qrobus, fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, en donde deslindará responsabilidades.

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