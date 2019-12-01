Impulsa presidente municipal de Corregidora la colecta "Abriga a tu Mascota", para animalitos rescatados

Impulsa presidente municipal de Corregidora la colecta "Abriga a tu Mascota", para animalitos rescatados
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2025 a las 18:45:13
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Corregidora, Querétaro, a 25 de noviembre de 2025.- Para dar alimentos y artículos para los animalitos que han sido rescatados en el municipio de Corregidora, el presidente municipal impulsó, junto con miembros de su gabinete la colecta “Abriga a tu Mascota”, en la que se estarán recibiendo a partir de hoy, y durante todo el mes de diciembre.

Por ello, invitó a la población en general a unirse a la colecta llevando alimento y artículos a los contenedores que están ubicados en el Centro de Atención Municipal (CAM) El Pueblito en un horario de 8:30 a 16:30 horas y en el Instituto Municipal de Cuidado Animal (IMCA), el cual se ubica en la calle 5 de mayo s/n, esquina con calle Azucenas en La Negreta, ambos en un horario de 8:00 a 16:00 horas de lunes a viernes. 

“Estamos con varios miembros de la Administración Municipal como secretarios y directores arrancando la Colecta Invernal para el IMCA, nos pueden donar croquetas, ropa, camas… todo lo que se pueda para que nuestros animalitos que rescatamos y se esterilizan puedan tener una temporada invernal menos pesada de lo que normalmente la pasan”. 

Refirió que los artículos que se estarán recibiendo son: croquetas, cobijas, camitas, toallas, pañales para perro adulto y cachorro, champú para perros, collares, correas y juguetes para perros.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Cae en operativo federal “El Rayo”, presunto jefe de una célula de Jalisco en Playa del Carmen y Tulum, Quintana Roo; su hermano Erwin había sido capturado días antes
Aarón Refugio Ramírez Vargas asume como encargado del Despacho de la Policía Auxiliar en Michoacán
Detienen a feminicida de la colonia Colinas de Santa Cruz en el municipio de Querétaro
Localizan a persona sin vida al interior del bordo Grande en Colón, Querétaro
Más información de la categoria
Hipocresía en el Congreso del Estado de Michoacán al celebrar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, mientras hay agresiones internas: Itzé Camacho
Aarón Refugio Ramírez Vargas asume como encargado del Despacho de la Policía Auxiliar en Michoacán
Luis Navarro sería candidato por Morelia en 2027, apunta Massive Caller
Diálogo con transportistas y campesinos a nivel federal permitirá avanzar en la atención a sus demandas: Raúl Zepeda
Comentarios