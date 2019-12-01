Impulsa presidente municipal de Corregidora la colecta "Abriga a tu Mascota", para animalitos rescatados

Corregidora, Querétaro, a 25 de noviembre de 2025.- Para dar alimentos y artículos para los animalitos que han sido rescatados en el municipio de Corregidora, el presidente municipal impulsó, junto con miembros de su gabinete la colecta “Abriga a tu Mascota”, en la que se estarán recibiendo a partir de hoy, y durante todo el mes de diciembre.

Por ello, invitó a la población en general a unirse a la colecta llevando alimento y artículos a los contenedores que están ubicados en el Centro de Atención Municipal (CAM) El Pueblito en un horario de 8:30 a 16:30 horas y en el Instituto Municipal de Cuidado Animal (IMCA), el cual se ubica en la calle 5 de mayo s/n, esquina con calle Azucenas en La Negreta, ambos en un horario de 8:00 a 16:00 horas de lunes a viernes.

“Estamos con varios miembros de la Administración Municipal como secretarios y directores arrancando la Colecta Invernal para el IMCA, nos pueden donar croquetas, ropa, camas… todo lo que se pueda para que nuestros animalitos que rescatamos y se esterilizan puedan tener una temporada invernal menos pesada de lo que normalmente la pasan”.

Refirió que los artículos que se estarán recibiendo son: croquetas, cobijas, camitas, toallas, pañales para perro adulto y cachorro, champú para perros, collares, correas y juguetes para perros.