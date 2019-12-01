Impulsa Octavio Ocampo reformas electorales para fortalecer la transparencia y protección de datos personales 

Impulsa Octavio Ocampo reformas electorales para fortalecer la transparencia y protección de datos personales 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2026 a las 16:25:02
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Morelia, Michoacán, 28 de octubre de 2026.- Con el propósito de fortalecer la transparencia en el actuar del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), garantizar el acceso a la información pública y proteger los datos personales, el diputado del Grupo Parlamentario del PRD, Octavio Ocampo, propuso ante el Pleno del Congreso reformas al Código Electoral del Estado.

Al respecto, el diputado perredista señaló que la transparencia debe ser un principio fundamental en el desempeño de las instituciones electorales, pues la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo actúan, cómo ejercen sus recursos públicos y de qué manera cumplen con sus responsabilidades.

La propuesta planteada por el legislador, contempla ampliar las facultades del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral de Michoacán, así como dotarlo de una estructura orgánica adecuada, personal y recursos suficientes para ejercer sus atribuciones con independencia técnica, de gestión y presupuestaria, conforme al marco legal aplicable.

“Con estas reformas, proponemos ampliar las facultades del Órgano Interno de Control del IEM y darle una estructura orgánica, así como recursos materiales y humanos que garanticen su autonomía presupuestaria, técnica y de gestión. Además, se precisan las obligaciones de los partidos políticos y las candidaturas independientes que, en materia de transparencia y protección de datos personales, deberán regirse bajo las nuevas normas, considerando las determinaciones que para tal efecto emita el IEM”, expuso.

El legislador destacó que contar con un Órgano de Control fortalecido, permitirá establecer con mayor claridad las responsabilidades de transparencia del Instituto Electoral de Michoacán, así como contribuir a que la información pública se gestione conforme a los principios de legalidad, accesibilidad y rendición de cuentas.

Por último, el diputado Octavio Ocampo aseguró que con esta propuesta, se avanza hacia un Instituto Electoral de Michoacán con reglas más claras en materia de transparencia, mayores capacidades para supervisar el cumplimiento de sus obligaciones y mecanismos que favorezcan la rendición de cuentas, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales, como componentes esenciales de la vida democrática del estado.

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