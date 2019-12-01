Autoridades abaten a "Chuy Peñuelas", operador criminal de alto nivel; EEUU ofrecía 5 mdd por su captura

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2026 a las 07:45:30

Sinaloa, Sinaloa, a 28 de octubre 2026.- Personal de la Secretaría de Marina-Armada de México, abatió a Jesús González Peñuelas, alias ‘Chuy Peñuelas’, durante un enfrentamiento en el municipio de Sinaloa, Sinaloa.

Según la información oficial, el sicario de alto rango del Cártel de Guasave, fue ultimado por las autoridades en la localidad de Alfredo V. Bonfil, como resultado de la respuesta a una agresión por parte de civiles armados.

A través de sus redes sociales, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch detalló que los marinos dieron de baja a dos sujetos, entre los que se encuentra “Chuy Peñuelas” y otro hombre identificado como Cesáreo “N”.

Cabe señalar que, el gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por información que llevara a su captura.

Por otra parte, se informó que como resultado del operativo también se aseguraron cuatro vehículos con reporte de robo, tres armas largas, cargadores y municiones.