Impulsa Morón transformación del campo michoacano con justicia laboral a jornaleros

Morelia, Michoacán, a 8 de abril de 2026.- Desde la máxima tribuna del país, el senador Raúl Morón Orozco calificó como un paso hacia la justicia social la aprobación del dictamen que consolida un modelo de desarrollo agroalimentario justo, sostenible y competitivo que busca corregir décadas de abandono hacia millones de trabajadores agrícolas que han operado en la informalidad.

Para el legislador morenista, este cambio normativo es una respuesta estructural necesaria para garantizar que el éxito exportador de México no se construya a costa de los derechos de quienes menos tienen.

Raúl Morón puso como ejemplo el caso de Michoacán, al que calificó como el corazón de la agroexportación nacional, al señalar que la entidad lidera la producción de frutos rojos con más de 650 mil toneladas anuales y concentra el 87% del valor nacional del aguacate y recordó la importancia del mango y el limón en la economía regional.

Morón señaló que esta riqueza debe reflejarse en la vida de los más de 300 mil empleos que produce a lo largo de la cadena de producción, por lo cual se busca eliminar las jornadas inhumanas y la precariedad laboral en huertas y empacadoras.

La propuesta integra mecanismos de certificación laboral y ambiental para que los productores compitan con éxito en el extranjero, además de dar protección forestal y se frenará el uso de superficies no aptas para el cultivo.

El legislador aclaró que proteger los ecosistemas no es un obstáculo para el progreso, sino la única garantía de rentabilidad a largo plazo y destacó que al alinearse con los estándares globales de producción sustentable, Michoacán asegura su permanencia en los mercados más exigentes de Europa y Norteamérica.

Finalmente, Raúl Morón aseguró que su voto a favor abre las puertas a una nueva realidad social para el sector en Michoacán, por medio de la formalización del empleo y por ende acceso a la salud y vivienda para sus familias.