Impulsa Morón construcción de Comités Seccionales en Defensa de la Transformación en Michoacán

Impulsa Morón construcción de Comités Seccionales en Defensa de la Transformación en Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Agosto de 2025 a las 14:53:10
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Mich., a 17 de agosto de 2025.- El senador de Morena por Michoacán, Raúl Morón Orozco, encabeza en la entidad la puesta en marcha de las asambleas simultáneas para construir los Comités Seccionales en Defensa de la Transformación, al convocar a coordinadores distritales y liderazgos de colonias a consolidar la estructura organizativa del partido-movimiento.

La tarde del sábado, el legislador se reunió con representantes de todos los distritos de Morelia, para afinar detalles y desde este domingo, convocar a la ciudadanía y al resto de habitantes de la entidad a acudir a las asambleas en sus respectivas secciones y así ser partícipes directos de la transformación de su comunidad.

Este domingo de manera simultánea en Michoacán y en el resto del país se pusieron en marcha las primeras asambleas para la conformación de los Comités, los cuales tendrán labores de difundir los avances de la transformación de México y las acciones que realice el gobierno encabezado por la Presidenta del país, Claudia Sheinbaum Pardo, así como los trabajos de las Cámaras de Senadores y Diputados.

El senador señaló que los Comités sesionarán de forma permanente y se realizarán reuniones de seguimiento de manera quincenal para revisar su avance en todo el territorio, lo que pronto generará que Morena cuenta con una estructura organizativa sin precedentes en México.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hallan cadáver en Turicato, Michoacán 
Concierto de Carín León en el Morelos concluyó con saldo blanco: SSP
En Zacapu, Michoacán, aseguran dos precios talados para siembra de aguacate;
Lo privan de la vida en su domicilio en Morelia; ocurrió en la colonia Felicitas del Río
Más información de la categoria
Concierto de Carín León en el Morelos concluyó con saldo blanco: SSP
Grupo Aeroportuario de la Cdmx toma el control de la terminal en LC en septiembre: Bedolla
Lo privan de la vida en su domicilio en Morelia; ocurrió en la colonia Felicitas del Río
Identifican a los cinco muertos tras el accidente de la Siglo XXI
Comentarios