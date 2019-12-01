Impulsa Morón construcción de Comités Seccionales en Defensa de la Transformación en Michoacán

Morelia, Mich., a 17 de agosto de 2025.- El senador de Morena por Michoacán, Raúl Morón Orozco, encabeza en la entidad la puesta en marcha de las asambleas simultáneas para construir los Comités Seccionales en Defensa de la Transformación, al convocar a coordinadores distritales y liderazgos de colonias a consolidar la estructura organizativa del partido-movimiento.

La tarde del sábado, el legislador se reunió con representantes de todos los distritos de Morelia, para afinar detalles y desde este domingo, convocar a la ciudadanía y al resto de habitantes de la entidad a acudir a las asambleas en sus respectivas secciones y así ser partícipes directos de la transformación de su comunidad.

Este domingo de manera simultánea en Michoacán y en el resto del país se pusieron en marcha las primeras asambleas para la conformación de los Comités, los cuales tendrán labores de difundir los avances de la transformación de México y las acciones que realice el gobierno encabezado por la Presidenta del país, Claudia Sheinbaum Pardo, así como los trabajos de las Cámaras de Senadores y Diputados.

El senador señaló que los Comités sesionarán de forma permanente y se realizarán reuniones de seguimiento de manera quincenal para revisar su avance en todo el territorio, lo que pronto generará que Morena cuenta con una estructura organizativa sin precedentes en México.