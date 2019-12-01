Impulsa Morelos liderazgo femenino y emprendimiento de mujeres

Villa Morelos, Michoacán, a 11 de agosto 2025.– En seguimiento a los resultados expuestos en su Primer Informe de Gobierno, el presidente municipal de Morelos, Julio César Conejo Alejos, destacó que el 80% de los cargos de primer nivel en la administración municipal son ocupados por mujeres, incluyendo a la Oficial Mayor y la secretaria del Ayuntamiento.

El edil subrayó que esta participación histórica es muestra de una administración que impulsa la igualdad sustantiva y aprovecha el talento de las mujeres en la toma de decisiones.

A través de la Instancia Municipal de la Mujer, se han implementado acciones para la prevención de la violencia y la tutela de los derechos de niñas y adolescentes, como talleres de manualidades y la creación de corredores económicos que fortalecen el emprendimiento femenino y dinamizan la economía local.

Julio César Conejo Alejos recordó que estas iniciativas forman parte de un modelo de gobierno con causa, que trabaja en diferentes frentes, desde el impulso a la economía social y el emprendimiento, hasta el fortalecimiento de la proximidad social en materia de seguridad, la dignificación de espacios comunitarios y la mejora de los servicios públicos.

Asimismo, el alcalde refrendó que su administración seguirá gestionando programas y recursos que permitan ampliar estos beneficios, con el objetivo de que más mujeres cuenten con herramientas para desarrollarse, generar ingresos y mejorar su calidad de vida.

“El liderazgo femenino en nuestra administración no es casualidad; es una decisión consciente para abrir espacios, romper barreras y demostrar que las mujeres son motor del cambio en nuestro municipio”, puntualizó.