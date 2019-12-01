Impulsa Mauricio Kuri vínculos estratégicos con España

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Enero de 2026 a las 10:27:45

Madrid, España, 23 de enero del 2026.- Con miras a fortalecer los lazos que unen a Querétaro mediante una política de apertura y colaboración, el gobernador, Mauricio Kuri González, celebró una reunión de carácter diplomático con el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel, en el marco de las actividades de la FITUR 2026.

Dicha reunión tuvo como eje central impulsar la proyección internacional del estado en la economía europea y promover la inversión en sectores clave como el turismo.

Durante este encuentro, que sirvió como puente para analizar posibles esquemas de cooperación, el mandatario queretano y el Embajador coincidieron en seguir colaborando a fin de ratificar los vínculos que enlazan a la entidad con el país ibérico.

Kuri González pugnó por generar acercamientos y actividades que se materialicen en oportunidades de negocio e inversión en el ámbito económico y turístico, en una gira que permitió llevar lo mejor de México y Querétaro a España, como una ventana para proyectarse en el mundo.