Impulsa Gobierno de Quiroga acceso de migrantes a beneficios del Seguro Social de Estados Unidos

12 de Agosto de 2025

Quiroga, Michoacán, a 12 de agosto 2025.– La presidenta municipal de Quiroga, Alma Mireya González Sánchez, anunció la apertura de inscripciones para que los migrantes que trabajaron en Estados Unidos puedan reclamar los beneficios que, por ley, les corresponden de su Seguro Social o pensión, sin importar si actualmente residen en México.

A través del Centro de Atención a los Migrantes y sus Familias, instalado en la Presidencia Municipal, se brinda acompañamiento gratuito para iniciar el trámite de reclamación.

El servicio está disponible de 09:00 a.m. a 03:00 p.m., con el objetivo de garantizar que las y los quiroguenses migrantes reciban un trato digno y acceso pleno a sus derechos laborales adquiridos en el país vecino.

La alcaldesa destacó que este programa es un reconocimiento al esfuerzo de miles de hombres y mujeres que dejaron su tierra para trabajar y aportar a sus familias, y que ahora merecen gozar de los beneficios que generaron con su labor.

“En Quiroga valoramos profundamente a nuestra comunidad migrante. Hoy queremos decirles que no están solos, que aquí hay un gobierno que los respalda y los acompaña para que reciban lo que justamente les pertenece”, expresó González Sánchez.

Requisitos para participar: Tener 63 años de edad, acta de nacimiento, acta de fe de bautismo, Número del Seguro Social (EE. UU.), credencial de elector y comprobante de domicilio.

Mireya González reiteró su llamado a que las y los interesados acudan a las oficinas del Centro de Atención a los Migrantes y sus Familias para recibir orientación personalizada y avanzar en este trámite que representa un acto de justicia social y reconocimiento al trabajo migrante.