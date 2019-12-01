Impulsa diputada Xóchitl Ruiz González campaña “X Amor a Mí” para fortalecer la salud emocional en Michoacán y brindar apoyo con especialistas

Impulsa diputada Xóchitl Ruiz González campaña “X Amor a Mí” para fortalecer la salud emocional en Michoacán y brindar apoyo con especialistas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Abril de 2026 a las 19:53:13
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Morelia, Michoacán, a 5 de abril de 2026.- Con el objetivo de atender la salud emocional y fortalecer el bienestar de las familias michoacanas, la diputada Xóchitl Ruiz González, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la LXXVI Legislatura Local en el Congreso del Estado e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, puso en marcha la campaña “X Amor a Mí”, la cual recorrerá colonias de Morelia y diversos municipios del estado.

 

La legisladora explicó que esta iniciativa busca generar espacios de atención y acompañamiento emocional, mediante la participación de profesionales como psicólogos, tanatólogos y especialistas en salud, quienes brindan orientación y herramientas para el bienestar integral de las personas.

 

Señaló que actualmente Michoacán, al igual que el país, enfrenta una crisis en materia de salud emocional, reflejada en el incremento de problemáticas como la violencia familiar, las separaciones y el abandono, situaciones que se agravaron tras la pandemia.

 

En este sentido, destacó la importancia de atender estos temas desde la prevención, fomentando el amor propio, la sanación emocional y la construcción de entornos más saludables para las familias.

 

Asimismo, informó que dentro de la campaña se realizan actividades recreativas para fortalecer la autoestima y la salud mental, bajo la premisa de que cuando las personas aprenden a valorarse, también aprenden a vivir mejor y a seguir soñando. Estas acciones se complementan con talleres y dinámicas que promueven el desarrollo personal y emocional.

 

La campaña “X Amor a Mí” contempla la realización de pláticas, jornadas de salud y actividades enfocadas en la atención de adicciones y el fortalecimiento emocional, acercando estos servicios a quienes más lo necesitan.

 

Finalmente, Xóchitl Ruiz González hizo un llamado a la ciudadanía a sumarse y participar en estas actividades, reiterando que el cuidado de la salud emocional es fundamental para construir una sociedad más fuerte, empática y con mayores oportunidades para todas y todos.

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