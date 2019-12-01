Impulsa diputada Tere Herrera reforma para prevenir muertes neonatales en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Marzo de 2026 a las 15:34:09

Morelia, Michoacán, a 02 de marzo del 2026.- La muerte neonatal, ocurre durante los primeros 28 días de vida, “puede prevenirse si se cuenta con equipo adecuado y médicos especialistas durante el parto de la madre”, afirmó Teresita Herrera Maldonado, diputada por el Partido Acción Nacional (PAN), al presentar una reforma a la Ley de Salud de Michoacán.

Desde tribuna del Congreso del Estado, la legisladora indicó que de acuerdo con UNICEF, cada año mueren alrededor de 2.9 millones de bebés en sus primeros 28 días de vida; a esta cifra se suman 2.6 millones de bebés que mueren al nacer, de las cuales 1.2 millones ocurren durante el trabajo de parto, cuando el corazón del bebé se detiene.

Ante esta situación, Herrera Maldonado subrayó la urgencia de garantizar que todas las instituciones de salud cuenten con Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales debidamente equipadas.

“La muerte neonatal debe ser una prioridad de salud pública en Michoacán. No solo porque afecta a los recién nacidos, sino porque impacta directamente en la salud de las mujeres, en la estabilidad emocional de las familias y en el futuro de nuestra sociedad”.

Esta iniciativa propone establecer condiciones reales y obligatorias para la atención médica especializada de los neonatos, al regular que instituciones públicas y privadas que realicen procedimientos obstétricos quirúrgicos cuenten con unidades de cuidados intensivos neonatales y personal capacitado en neonatología. En los casos en que esto no sea posible, se deberán realizar traslados inmediatos y seguros a hospitales especializados, entendiendo que el tiempo es vida.

Asimismo, la propuesta plantea garantizar la presencia permanente de personal especializado en reanimación neonatal durante las atenciones obstétricas y quirúrgicas.

Tere Herrera recalcó que las principales causas de muerte neonatal son el parto prematuro, las complicaciones durante el nacimiento como la asfixia perinatal, las infecciones neonatales y las anomalías congénitas, mismas que pueden prevenirse si existen servicios de salud preparados, equipados y con personal especializado.