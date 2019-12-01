Impulsa diputada Tere Herrera la creación de espacios para lactancia materna en los DIF municipales

Morelia, Michoacán, a 19 de octubre del 2026.- Las niñas y niños tienen derecho a recibir desde su nacimiento una alimentación adecuada, nutritiva y saludable; la lactancia materna es el mejor alimento que pueden recibir, aseveró Teresita Herrera Maldonado, diputada por el Partido Acción Nacional (PAN), durante la presentación de una iniciativa de reforma al artículo 9° de la Ley de Asistencia Social del Estado de Michoacán.

Explicó que a pesar de que esta forma de alimentación es natural y la más saludable, en ocasiones las mujeres no pueden realizarlo porque no existen condiciones adecuadas cuando se encuentran fuera de su hogar.

Destacó que según la Organización Mundial de la Salud lactancia materna debe ser exclusiva los primeros seis meses de vida y complementarse con otros alimentos hasta los dos años; por ello, Tere Herrera enfatizó que se deben generar las condiciones para que las mujeres puedan ejercer su derecho a amamantar con dignidad, seguridad y tranquilidad, aun cuando acuden a realizar algún trámite en una institución pública, principalmente cuando se encuentran en las instalaciones del DIF.

“La lactancia materna debe ser una práctica protegida y facilitada por las instituciones públicas mediante espacios adecuados, lo que constituye una acción que puede integrarse de manera natural dentro de las políticas de asistencia social y protección de la familia”.

Herrera Maldonado indicó que es indispensable que en el estado existan instituciones más humanas, accesibles y sensibles a las necesidades de la población, que permitan una atención adecuada.

“Los Sistemas DIF, tanto estatal como municipales, tienen un contacto directo y permanente con las familias. Son instituciones que brindan servicios de asistencia social y que, por su naturaleza, tienen la responsabilidad de atender a quienes se encuentran en distintas condiciones de vulnerabilidad y necesidad. Debemos garantizar que estos espacios sean también lugares donde las madres encuentren apoyo y condiciones adecuadas para alimentar a sus hijas e hijos”.

La legisladora panista detalló que la propuesta de iniciativa contempla la creación de un programa estatal que establezca objetivos, criterios, mecanismos de coordinación y evaluación, respetando las características y posibilidades de cada municipio.

De esta manera, los Sistemas DIF municipales podrán diseñar, coordinar, implementar y evaluar un Programa Estatal de Espacios Dignos de Lactancia Materna en los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia Municipales, con el objetivo de promover, proteger, y facilitar la práctica de la lactancia materna en condiciones de privacidad, higiene, dignidad, seguridad y respeto a los derechos humanos de las madres, así como de sus hijas e hijos.