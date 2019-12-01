Impulsa diputada Tere Herrera iniciativa para garantizar inclusión de niñas y niños con epilepsia en escuelas en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 13:06:11

Morelia, Michoacán, a 17 de abril del 2026.- Con el objetivo de visibilizar la epilepsia en niñas, niños y adolescentes, la diputada Teresita Herrera Maldonado presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Educación del Estado y a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, enfocada en la detección temprana, atención oportuna y acompañamiento integral de quienes viven con esta condición.

La legisladora por el Partido Acción Nacional detalló que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 50 millones de personas viven con epilepsia en el mundo, y cerca del 40 por ciento de los casos se presentan antes de los 15 años de edad, lo que hace indispensable fortalecer las acciones desde la infancia.

Por ello, destacó la necesidad de que la sociedad, y particularmente las comunidades escolares, estén preparadas para actuar ante una crisis epiléptica y promover entornos incluyentes.

“La falta de información genera miedo y el miedo, muchas veces, se convierte en rechazo, en discriminación y aislamiento. Esta iniciativa es, sobre todo, un llamado a la empatía, a la inclusión, a no ser indiferentes”.

Desde el Congreso del Estado, Herrera Maldonado recalcó la importancia de que las y los docentes cuenten con herramientas para identificar señales de alerta, responder adecuadamente ante una crisis y contribuir a la construcción de espacios educativos libres de estigmas.

“Las escuelas deben ser espacios seguros, donde se cuide, se acompañe y se incluya. Una escuela informada puede cambiar una vida: puede significar un diagnóstico oportuno, prevenir complicaciones y marcar la diferencia entre la exclusión y la oportunidad”.

Reiteró que la salud de niñas, niños y adolescentes debe garantizarse como un derecho accesible para todas y todos, sin distinción alguna.