Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2026 a las 19:46:56

Salvador Escalante, Michoacán, a 27 de noviembre de 2026.– Como parte de las acciones para proteger el medio ambiente y fortalecer la conservación de los recursos naturales, la presidenta municipal Dayana Pérez Mendoza dio los primeros pasos para la creación del Vivero Forestal y Endémico “Tziparátzico”, mediante la entrega de herramientas que permitirán poner en marcha este importante proyecto.

El vivero tendrá como objetivo producir plantas que serán destinadas a las jornadas de reforestación, contribuyendo a la recuperación de las áreas verdes, así como a la conservación del suelo y el agua en el municipio.

En este esfuerzo, Dayana Pérez Mendoza reconoció y agradeció la colaboración del ingeniero Everardo Valentín Morales, delegado de la SADER; del ingeniero Fernando Méndez Torrez, y de José Miguel Cruz Velázquez, comisariado de la Comunidad Agraria Santa Clara de Portugal, por sumarse a esta iniciativa en favor del entorno natural.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso con el cuidado de los bosques y la construcción de un futuro más sustentable. Porque en Salvador Escalante Nos Une el trabajo conjunto y la participación de la ciudadanía son fundamentales para proteger la riqueza natural del municipio.

La invitación es a seguir sumando esfuerzos por el cuidado de nuestros bosques y la conservación del patrimonio natural de las futuras generaciones.