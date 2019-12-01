Impulsa Congreso de Michoacán diseño e implementación de herramienta digital para presentar de denuncias por extorsión

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Febrero de 2026 a las 17:25:40
Morelia, Michoacán, a 18 de febrero del 2026.- Con la finalidad de implementar y diseñar una herramienta digital que contribuya en la presentación de las denuncias en materia de extorsión, las y los diputados locales, aprobaron diversas reformas a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán.

El dictamen presentado por la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, establece que “creemos que la implementación de un instrumento de esta naturaleza contribuirá a generar un mayor número de denuncias, pero también más productos de inteligencia que permitan a los tomadores de decisiones diseñar mejores políticas tendientes a erradicar esta perniciosa práctica criminal”.

De esta forma, quedó estipulado en la Ley, que entre las atribuciones del titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad, está la de establecer los lineamientos y programas para mejorar los mecanismos de recepción, canalización y seguimiento de las denuncias, privilegiando el uso de medios tecnológicos.

Es importante destacar que sectores como el del autotransporte y el comercio minorista, sin duda apreciarán el correcto funcionamiento de la medida aquí propuesta, ya que esto les permitiría desarrollar sus actividades con mayor tranquilidad.

