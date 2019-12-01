Impulsa Conejo Alejos economía familiar con entrega de pollitas para huertos de traspatio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Agosto de 2025 a las 20:56:15

Villa Morelos, Michoacán, a 13 de agosto 2025.– Como parte de las acciones del Programa de Desarrollo Sustentable, el presidente municipal de Morelos, Julio César Conejo Alejos, encabezó la entrega de paquetes de pollitas a familias del municipio, impulsando así la economía familiar y fomentando la producción de alimentos en los hogares.

El edil explicó que esta iniciativa busca fortalecer los huertos de traspatio, una estrategia que no sólo contribuye a la seguridad alimentaria, sino que también permite a las familias generar un ingreso extra mediante la venta de huevos y carne.

“Hoy entregamos estos paquetes con mucho gusto, porque sabemos que detrás de cada uno hay un hogar que podrá producir para su consumo y también mejorar su economía. Este es un apoyo que se multiplica con el tiempo”, afirmó Julio César Conejo Alejos.

Ante esto, subrayó que este tipo de programas forman parte de una visión de gobierno que combina el desarrollo económico con el cuidado del medio ambiente, ya que promueven prácticas sustentables y de aprovechamiento responsable de los recursos.

Asimismo, reconoció el compromiso de las y los beneficiarios por sumarse a esta dinámica de trabajo que fomenta la autosuficiencia y el bienestar comunitario.

“En Morelos, creemos en la fuerza de nuestra gente y en que la prosperidad empieza en casa. Estos pequeños proyectos generan grandes cambios cuando se hacen con dedicación y continuidad”, concluyó.