Impulsa Ayuntamiento de Morelos el autoempleo con el inicio del Taller de Manualidades en San Nicolás

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2025 a las 17:16:36

Villa Morelos, Michoacán, a 13 de octubre 2025.- Con el compromiso de seguir generando oportunidades de desarrollo para las familias del municipio, el alcalde Julio César Conejo Alejos informó que este fin de semana dio inicio satisfactoriamente el Taller de Manualidades en la localidad de San Nicolás.

Ante esto, destacó que estas acciones forman parte del compromiso de un gobierno con causa, que impulsa el autoempleo y el fomento económico, brindando herramientas que permitan a las y los participantes desarrollar habilidades productivas para mejorar su economía familiar.

“Estamos convencidos de que apoyar el talento de nuestra gente es una forma de fortalecer a nuestro municipio. Cada acción que fomente la capacitación y el emprendimiento es una inversión en el bienestar de Morelos”, expresó Julio César Conejo Alejos.

En ese sentido, detalló que el taller busca que las y los participantes adquieran conocimientos prácticos que puedan transformar en proyectos productivos, generando ingresos y fortaleciendo la economía local.

Con este tipo de iniciativas, el gobierno municipal de Morelos refrenda su compromiso de seguir trabajando con causa, por el desarrollo y bienestar de todas las familias morelenses.