Impulsa Ayuntamiento de Morelos el autoempleo con el inicio del Taller de Manualidades en San Nicolás

Impulsa Ayuntamiento de Morelos el autoempleo con el inicio del Taller de Manualidades en San Nicolás
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2025 a las 17:16:36
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Villa Morelos, Michoacán, a 13 de octubre 2025.- Con el compromiso de seguir generando oportunidades de desarrollo para las familias del municipio, el alcalde Julio César Conejo Alejos informó que este fin de semana dio inicio satisfactoriamente el Taller de Manualidades en la localidad de San Nicolás.

Ante esto, destacó que estas acciones forman parte del compromiso de un gobierno con causa, que impulsa el autoempleo y el fomento económico, brindando herramientas que permitan a las y los participantes desarrollar habilidades productivas para mejorar su economía familiar.

“Estamos convencidos de que apoyar el talento de nuestra gente es una forma de fortalecer a nuestro municipio. Cada acción que fomente la capacitación y el emprendimiento es una inversión en el bienestar de Morelos”, expresó Julio César Conejo Alejos.

En ese sentido, detalló que el taller busca que las y los participantes adquieran conocimientos prácticos que puedan transformar en proyectos productivos, generando ingresos y fortaleciendo la economía local.

Con este tipo de iniciativas, el gobierno municipal de Morelos refrenda su compromiso de seguir trabajando con causa, por el desarrollo y bienestar de todas las familias morelenses.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Investiga la FGE de Michoacán percance en Carrera Panamericana; hay nueve heridos
Aumenta a cinco el número de víctimas mortales tras ataque en la colonia Leandro Valle de Morelia, Michoacán 
Con captura de michoacanos desarticulan red de Jalisco que buscaba apoderarse de la Riviera Maya: Reclutaban guardias en redes y uno hasta comió restos de sus propios compañeros
Privan de la vida a una mujer en la comunidad el Rejalgar de Apaseo el Alto, Guanajuato
Más información de la categoria
Con captura de michoacanos desarticulan red de Jalisco que buscaba apoderarse de la Riviera Maya: Reclutaban guardias en redes y uno hasta comió restos de sus propios compañeros
Confirma Mauricio Kuri que al menos 30 comunidades permanecen incomunicadas tras las fuertes lluvias en la Sierra Gorda de Querétaro
Gobierno de México cuenta con recursos para enfrentar contingencias climatológicas, asegura Claudia Sheinbaum en Querétaro
Caos por colapso de App de BBVA México: Millones se quedan sin dinero en pleno inicio de semana 
Comentarios