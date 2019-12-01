Impulsa Ayuntamiento de Morelos clases de “Feeling Dance” para fomentar la actividad física y la sana convivencia

Villa Morelos, Michoacán, a 22 de agosto 2025.– El presidente municipal de Morelos, Julio César Conejo Alejos, anunció con entusiasmo que, como parte de las acciones para promover el bienestar y la convivencia comunitaria, el Ayuntamiento de Morelos, en coordinación con el Sistema DIF Municipal, invita a la ciudadanía a participar en las clases de “Feeling Dance”.

Las sesiones están dirigidas a toda la población y se llevarán a cabo en el Auditorio Municipal, bajo la instrucción de John Lisandro Moreno López, los lunes, miércoles y viernes a las 5:00 p.m. y martes y jueves a las 4:30 p.m.

Ante esto, se destacó que estas actividades no sólo promueven la activación física y el cuidado de la salud, sino que también fortalecen los lazos de la ciudadanía y generan espacios de recreación sana para jóvenes y adultos.

“Queremos que cada morelense encuentre en estas actividades una oportunidad de crecer, convivir y cuidar su bienestar físico y emocional. La cultura, el deporte y la recreación son pilares para construir un municipio más fuerte y unido”, expresó Conejo Alejos, al tiempo que dijo que con estas acciones, el gobierno municipal a su mando, reafirma su compromiso de ofrecer programas inclusivos que impulsen la salud, la alegría y la integración social de las familias morelenses.