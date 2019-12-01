Impulsa Alma Mireya González 10 grandes acciones para fortalecer a Quiroga

Quiroga, Michoacán, a 26 de octubre 2025.- “Este año cerraremos con una administración que cumple y da resultados, y en los próximos dos meses estaremos realizando 10 acciones importantes que transformarán de manera positiva nuestro municipio”, expresó la presidenta municipal de Quiroga, Alma Mireya González Sánchez, al anunciar una nueva etapa de obras que fortalecerán la infraestructura y mejorarán la calidad de vida de las familias quiroguenses.

En ese sentido, señaló que, después de escuchar las necesidades de la población y atender los comentarios de la ciudadanía en redes sociales, se ha trazado un ambicioso plan de rehabilitación y construcción que contempla 10 proyectos.

Entre las primeras acciones que se llevarán a cabo se encuentra la rehabilitación del alumbrado público en el libramiento Justo Sierra y la avenida Francisco I. Madero, así como la construcción de la red de agua potable, drenaje sanitario y pavimentación en la calle Lima y en la calle Agustín Melgar, ubicada en la colonia Altamira; obras que responden a solicitudes ciudadanas que buscan mejorar los servicios básicos y la seguridad en zonas de alto tránsito.

De igual manera, se realizará la rehabilitación integral del alumbrado público en toda la avenida Lázaro Cárdenas, desde su inicio hasta el Colegio de Bachilleres, y la construcción de una boca de tormenta en la calle General Lázaro Cárdenas, con el objetivo de prevenir inundaciones y garantizar una mejor movilidad durante la temporada de lluvias.

Finalmente, se proyecta la construcción de la red de agua potable, drenaje sanitario y pavimentación en puntos estratégicos como en la calle Cerro Chino, la calle Ignacio Allende, una calle sin nombre en la colonia La Joyita, y la zona de Cerro Las Rosas, entre las calles Cerro Azul y Cerro del Melón.

“Estamos trabajando con planeación, con transparencia y sobre todo con compromiso hacia la gente de Quiroga. Cada una de estas acciones responde a peticiones ciudadanas reales y busca garantizar servicios básicos, seguridad y bienestar para todos”, puntualizó Alma Mireya González Sanchez.

Al mismo tiempo que señaló que desde el Gobierno de Quiroga continuarán con el compromiso de construir un municipio moderno, ordenado y con servicios dignos, poniendo siempre al ciudadano en el centro de las decisiones.