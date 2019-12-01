Impulsa Alfonso Chávez reforma en Michoacán para garantizar el derecho de niñas y niños a vivir en familia

Morelia, Michoacán, a 26 de noviembre de 2025.- Que ninguna niña o niño crezca sin el cobijo de un hogar, con este enfoque, el diputado local Alfonso Chávez presentó una propuesta de reforma a la Constitución del Estado de Michoacán para reconocer de manera expresa el derecho de niñas, niños y adolescentes a ser adoptados cuando no exista una familia capaz de brindarles cuidado, amor, seguridad y oportunidades.

El legislador destacó que la infancia es una etapa irrepetible y que el Estado tiene la obligación jurídica y humana de colocar el interés superior de la niñez en el centro de sus decisiones.

Recordó que en Michoacán cientos de menores permanecen institucionalizados debido a abandono, violencia, negligencia o la falta de condiciones básicas de protección, y que aunque las instituciones hacen su mayor esfuerzo, nunca podrán sustituir completamente la estabilidad emocional y el arraigo que ofrece un hogar.

Chávez subrayó que los datos nacionales confirman la urgencia de actuar: más de 64 mil niñas, niños y adolescentes viven en instituciones en México, mientras que solo una pequeña fracción de los procesos de adopción concluye exitosamente. En Michoacán, durante 2024 apenas se realizaron 15 adopciones, lo que evidencia la necesidad de fortalecer el marco jurídico para agilizar y dignificar estos procesos.

Finalmente, afirmó que esta reforma representa un paso decisivo para construir un estado más justo y más humano, donde cada menor tenga asegurado su derecho a crecer con amor, protección e identidad, dejando claro que legislar por la niñez es legislar por el futuro de Michoacán.