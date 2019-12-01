Morelia, Michoacán. A 25 de noviembre de 2026.- El Pleno de la 76 Legislatura aprobó promover el uso de biodigestores como mecanismo para el aprovechamiento de residuos orgánicos, la generación de biogás, la reducción de emisiones contaminantes y el impulso de esquemas de economía circular y aprovechamiento energético sustentable.

La Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente fue la encargada de estudiar, analizar y dictaminar la propuesta de iniciativa presentada por los diputados Itzé Camacho Zapiain y Juan Carlos Barragán, quienes impulsaron incorporar a la Ley para la Prevención y Gestión Integral de Residuos de Michoacán el uso de biodigestores.

Para ello, se definió en el marco normativo, biodigestor como al contenedor o sistema hermético diseñado para el tratamiento y aprovechamiento de residuos orgánicos mediante procesos controlados de digestión anaerobia, que permiten la generación y captación de biogás susceptible de aprovechamiento energético, así como la obtención de digestato que podrá ser aprovechado conforme a las disposiciones ambientales y sanitarias aplicables.

Al adicionar la fracción II Bis al artículo 3°, reformar la fracción XVIII del artículo 6° y adicionar un segundo párrafo al artículo 63 a dicha ley, se le atribuye a la Secretaría de Medio Ambiente promover en coordinación con el Gobierno Federal y las autoridades municipales correspondientes, la creación de infraestructura para la gestión integral de residuos urbanos, incluyendo la instalación e implementación de biodigestores.

Es así que, tanto la Secretaría como los ayuntamientos promoverán el uso de biodigestores, estas herramientas favorecerán el aprovechamiento de residuos orgánicos mediante tecnologías limpias, lo que representa una alternativa viable para reducir emisiones contaminantes, impulsar la economía circular, promover el uso eficiente de los recursos y fortalecer la política ambiental del Estado.