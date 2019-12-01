Impugnación no detiene organización de consulta en San Miguel del Monte: Consejero del IEM

Impugnación no detiene organización de consulta en San Miguel del Monte: Consejero del IEM
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 12 de Agosto de 2025 a las 18:48:17
Morelia, Michoacán, a 12 de agosto del 2025.- Juan Adolfo Montiel, consejero del Instituto Electoral de Michoacán, apuntó que la impugnación que prevén presentar habitantes de la tenencia de San Miguel del Monte, municipio de Morelia a la consulta de autogobierno, no impide que el IEM siga con la organización del proceso.

"Nosotros tenemos que continuar y tenemos programado este viernes ponernos en contacto con las autoridades para entregarles el material y colocar lonas para empezar la difusión, ya que la consulta es de este fin de semana al otro, y el tribunal puede resolver hasta un día antes. Ojalá resolviera lo más pronto posible", comentó en entrevista el consejero, tras concluir una reunión informativa sobre el proceso, mesa de trabajo a la que asistieron autoridades de gobierno estatal y municipal.

Juan Adolfo Montiel reconoció que, desde el inicio de la solicitud de consulta, ha habido tensión entre habitantes de la comunidad de San Miguel del Monte, y el último desacuerdo es por parte del grupo peticionario del proceso de autogobierno; su demanda es que la votación sea a mano alzada y no a través de urnas.

"No hubo acuerdo en la manera en la que se debe tomar la decisión. Ambas posturas fueron, por un lado, de que sea a mano alzada y, por otro, de que sea por urnas. Nosotros podemos llevar a cabo ambas; no hay ningún problema porque sea una u otra o por filas. No hay ninguna disposición obligatoria que sea de una o de otra manera", explicó.

Para el día de la consulta, se tiene programado un esquema de seguridad para garantizar que el proceso se desarrolle sin contratiempos.

