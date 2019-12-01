Importadores chinos interesados en llevar aguacate michoacano a su país: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2026 a las 09:49:15

Uruapan, Michoacán, 13 de noviembre de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla afirmó que comercializadores de productos agrícolas y otros alimentos de la República Popular de China, están interesados en importar aguacate michoacano para su compra-venta en el país asiático.

Tras hacer un llamado a productores y empacadores de aguacate para que extiendan el mercado de exportación a otros países del mundo, el mandatario estatal destacó que en próximas fechas se espera la visita de los comercializadores chinos para trazar una ruta de exportación del fruto michoacano.

Lo anterior al recordar que en su última gira de trabajo en la República Popular de China, los comercializadores externaron su interés por adquirir el aguacate de Michoacán al señalar que su calidad supera al producto que actualmente importan de África y del sureste asiático.

El potencial de consumidores en China es de alrededor de mil 400 millones de habitantes, agregó Ramírez Bedolla al mencionar que debe aprovecharse esta oportunidad para ampliar el mercado de exportación.

El tiempo de traslado de mercancías, por vía marítima a China, es de entre 26 y 28 días, tiempo suficiente para llevar aguacate ya que este dura hasta 50 días una vez cosechado en huerta.