Implementan ajustes viales temporales en Bernardo Quintana por obra del tren México–Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 13 de julio de 2026.- Para mantener la movilidad y brindar mayor seguridad a las y los usuarios de la vía durante la ejecución de la obra federal del tren México–Querétaro, el Municipio de Querétaro, en coordinación con el Gobierno del Estado, implementa ajustes temporales a la circulación en el boulevard Bernardo Quintana, confirmó Pedro Ángeles Luján, titular de la Secretaría de Movilidad del municipio de Querétaro.

“Como parte de estas acciones, a partir de esta noche se realizará el cierre de los carriles centrales de boulevard Bernardo Quintana en sentido sur-norte, en el tramo comprendido de avenida de la Acordada a Colinas del Parque, en un horario de 11:00 de la noche a 5:00 horas del día siguiente”.

Durante este periodo, explicó, las y los automovilistas que circulen por los carriles centrales serán canalizados hacia los carriles laterales a la altura de avenida de la Acordada, para continuar su recorrido mientras se llevan a cabo trabajos de la obra federal.

Adicionalmente, refirió, a partir de este lunes, se realizan cierres intermitentes sobre el boulevard Bernardo Quintana, a la altura de Calzada de Los Arcos, en dirección al poniente, en intervalos aproximados de 10 minutos, con el fin de permitir el desarrollo seguro de las maniobras. Durante estos periodos, la carga vehicular es redirigida hacia avenida Zaragoza, por lo que se recomienda a las y los automovilistas anticipar sus traslados y considerar rutas alternas.

“Se implementó un desvío temporal en el bajo puente de avenida Universidad, en su intersección con el boulevard Bernardo Quintana. Las y los conductores que tengan como destino avenida del Río o el boulevard Bernardo Quintana con dirección al norte deberán incorporarse temporalmente al boulevard Bernardo Quintana con dirección al sur para posteriormente utilizar el retorno ubicado en Calzada de Los Arcos y continuar su trayecto”.

Exhortó a las y los automovilistas a no detenerse para observar el desarrollo de la obra, ya que esta conducta genera congestionamientos y retrasa la circulación de quienes transitan por la zona.

“Se invita a la ciudadanía a conducir con precaución, respetar la señalización preventiva, seguir las indicaciones del personal operativo y planear sus recorridos con anticipación a través de Waze y Google Maps durante el desarrollo de esta obra federal”.