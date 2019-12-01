Implementa Gobierno estatal campaña para prevenir fraudes en trámites vehiculares: Luis Navarro

Implementa Gobierno estatal campaña para prevenir fraudes en trámites vehiculares: Luis Navarro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2026 a las 17:13:08
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Morelia, Michoacán, 8 de octubre de 2026.- La Secretaría de Finanzas y Administración, a través del Servicio de Administración Tributaria del Estado (Satmich), implementó la campaña “Satmich por la legalidad”. Esta iniciativa está orientada a reforzar la transparencia en trámites vehiculares y a prevenir irregularidades como el uso de licencias de conducir apócrifas, la circulación de placas falsas y la emisión de facturas vehiculares sin expedientes íntegros, informó el tesorero estatal, Luis Navarro.

Asimismo, dio a conocer que se ha detectado, a través de las redes sociales, la proliferación de páginas donde supuestos gestores ofrecen trámites vehiculares, algunos incluso a un costo menor que las tarifas oficiales que cada año autoriza el Congreso del Estado al aprobar la Ley de Ingresos del Gobierno de Michoacán.

El funcionario estatal señaló que esta campaña tiene el objetivo de combatir ofertas que en apariencia resultan atractivas, pero que terminan por ser fraudulentas. Esto provoca pérdidas económicas y de tiempo para la ciudadanía, además del riesgo de que la identidad y los datos personales queden expuestos ante personas malintencionadas.

Por su parte, el director general del Satmich, Salvador Juárez Álvarez, destacó que la campaña busca prevenir que la población caiga en engaños, por lo que hizo un llamado a denunciar licencias apócrifas, placas falsas y la emisión de facturas vehiculares sin expedientes íntegros.

Además, Juárez Álvarez recordó que la emisión de licencias de conducir es un trámite estrictamente presencial, por lo que la ciudadanía debe acudir a los módulos establecidos en toda la geografía estatal; al respecto, aseguró que se trata de un proceso ágil y seguro.

Finalmente, Navarro resaltó la importancia de evitar la presentación de documentos falsos, alterados, "reconstruidos" o "regenerados" en trámites como el registro de facturas vehiculares; advirtió que esta situación de ilegalidad puede afectar gravemente a la ciudadanía y a su patrimonio.

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