Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2026 a las 14:34:23

Morelia, Michoacán; 19 de noviembre de 2026.- El gobierno encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, avanza a través del Instituto Municipal de Planeación (Implan) en la consulta pública de los proyectos del Programa Parcial de Desarrollo Urbano y del Plan de Manejo del Centro Histórico.

En este marco, la Comisión Municipal de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Ecológico y Territorial (Cmduoet) llevó a cabo el Foro de Consulta Popular, cuyo objetivo fue presentar ambos instrumentos, dar a conocer sus estrategias y recibir propuestas de distintos sectores sociales sobre el futuro de la zona.

Este ejercicio está alineado con la visión del alcalde Alfonso Martínez, que es proyectar al corazón de nuestra ciudad con un crecimiento ordenado y responsable. Durante el encuentro se explicó que ambos documentos son complementarios y buscan lograr un Centro Histórico conservado, habitable, funcional y vivo.

Por una parte, el Programa Parcial establece las disposiciones para ordenar los usos del suelo, la ocupación del territorio, los niveles de edificación y las acciones de mejoramiento urbano. En tanto que el Plan de Manejo orienta la conservación y gestión integral del patrimonio cultural mediante mecanismos de coordinación y seguimiento.

Cabe señalar que las propuestas se articulan en cinco estrategias: conservación del patrimonio, vivienda y habitabilidad, mejoramiento del espacio público e imagen urbana, movilidad sostenible, y fomento económico.

La consulta pública permanecerá abierta hasta el 07 de enero de 2027. Durante este periodo, la ciudadanía podrá revisar los documentos y presentar observaciones mediante la ventanilla permanente, las audiencias públicas y el formulario en línea.

La participación de habitantes, comerciantes, propietarios, especialistas e instituciones es fundamental para enriquecer ambos instrumentos y responder a las necesidades actuales y futuras de la ciudad. Para consultar los proyectos y participar en el proceso, está disponible el micrositio: https://implanmorelia.org/consultach/