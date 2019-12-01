Imparte COHESIA la capacitación "Comunicación no Violenta y no Punitiva” para personal de la FGE de Michoacán

Morelia, Michoacán, a 17 de marzo de 2026.- Con la finalidad de mejorar la calidad en la atención a la ciudadanía y fortalecer el desempeño institucional, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) puso en marcha un programa de formación enfocado en la comunicación no violenta y no punitiva, dirigido a su personal.

La capacitación, impartida por el Centro de Cooperación e Intercambio Internacional (COHESIA), cuenta con la participación de 35 servidoras y servidores públicos pertenecientes a la triada investigadora, así como a áreas administrativas y de estructura de la Vicefiscalía de Derechos Humanos. A través de esta iniciativa, especialistas internacionales brindan herramientas que buscan optimizar la labor en la procuración de justicia.

El curso tiene como propósito dotar al personal de habilidades que favorezcan el diálogo respetuoso, la gestión constructiva de conflictos y el fortalecimiento de relaciones laborales, lo que impactará directamente en una atención más ética, digna y eficiente hacia la población.

A lo largo de seis sesiones, las y los participantes abordarán temas como la escucha activa, la expresión de emociones y necesidades, la empatía, la resolución de conflictos, así como la aplicación de modelos de comunicación no punitiva en entornos institucionales.

En esta actividad participan integrantes de diversas fiscalías especializadas, entre ellas las de Violencia Familiar y de Género, Niñas, Niños y Adolescentes; Tortura y Tratos Crueles; Desaparición Forzada; Derechos Humanos y Libertad de Expresión; además de Delitos Contra el Ambiente y la Fauna. Los conocimientos adquiridos podrán aplicarse en situaciones reales, reforzando un enfoque más humano en la atención ciudadana.

Durante el inicio de la capacitación estuvieron presentes la vicefiscal de Derechos Humanos, Margarita Cano Villalón, y la directora del Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera, Zayuri Aguirre Alvarado, quienes destacaron la relevancia de impulsar la formación continua del personal, especialmente para garantizar un trato sensible hacia víctimas de violencia.