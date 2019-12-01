Imparte CECA la capacitación "Dale Color a tu Vida" a líderes del programa Club de Paz del COBAQ

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 9 de septiembre de 2025.- En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio (10 de septiembre), el Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA), de la Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro, dio inicio a una serie de Capacitaciones en Prevención del Suicidio “Dale Color a tu Vida”, a las y los líderes del programa Club de Paz de los planteles del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (COBAQ) y EMSAD.

La iniciativa tiene el objetivo de capacitar a las y los líderes para que ellos a su vez puedan replicar la información con sus demás compañeras y compañeros y con ello generar conciencia sobre el suicidio como un problema de salud pública prevenible, reducir el estigma en torno a la salud mental y fomentar la búsqueda de ayuda, además de fortalecer redes de apoyo comunitarias para la prevención de este.

De esta manera, psicólogos y psicólogas del CECA, iniciaron el arranque de dichas capacitaciones en el COBAQ 26 Agua Zarca, ubicado en el municipio de Landa de Matamoros. Y en todo el mes de septiembre se capacitará a las y los líderes de 17 planteles del COBAQ y 17 planteles del EMSAD.

Visitarán los municipios de Landa de Matamoros, Arroyo Seco, San Juan del Río, Tequisquiapan, Querétaro, Huimilpan, Amealco de Bonfil, Ezequiel Montes, Tolimán, Cadereyta de Montes, San Joaquín, Colón, Peñamiller, Jalpan de Serra y Pinal de Amoles.