IMPA instalará ofrenda en Morelia para recordar casos de maltrato animal; invitan a la ciudadanía a participar

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2025 a las 15:33:03

Morelia, Michoacán, a 25 de octubre de 2025.- El Instituto Moreliano de Protección Animal instalará una ofrenda en honor a los perros y gatos muertos bajo circunstancias de maltrato, casos atendidos por el IMPA.

En el altar se ubicarán algunas fotografías de lomitos y michis, tanto de calle como de casa, muertos durante lo que va del año, algunos de estos a manos de sus propios dueños.

Minerva Bautista Gómez, directora del IMPA, comentó que se pretende visibilizar a la población sobre el maltrato animal que han conocido y atendido durante el transcurso de 2025.

El altar se ubicará el próximo lunes sobre la Calzada de San Diego. El IMPA invitó a la ciudadanía a unirse a este acto de homenaje; habrá un espacio habilitado con marcos para que las personas puedan colocar fotografías de sus felinos o canes para ser recordadas en este altar.

Bautista Gómez apuntó que, en lo que va del año, se han recibido mil 784 reportes, de los cuáles el 70 por ciento corresponde al abandono en vía pública o en viviendas.

En cuanto a envenenamientos, recordó que contabilizan casos en Lomas de la Maestranza, Villas del Pedregal, Camponubes, entre otros.

El IMPA espera que este acto no solo sirva como recuerdo, sino también como un llamado a la conciencia sobre la responsabilidad humana y la necesidad de condiciones justas para los animales.