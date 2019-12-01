Imcufide Morelia invita a participar en los cursos de “Verano de Campeon@s 2026”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Julio de 2026 a las 13:24:50

Morelia, Michoacán; 9 de julio de 2026.- El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE), encabezado por Pablo Sánchez Silva, invita a niñas, niños y jóvenes a participar en los cursos de “Verano de Campeon@s 2026”, una opción para disfrutar las vacaciones con actividades deportivas, recreativas y formativas.

Siguiendo la visión del Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, y de la presidenta honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, este programa se ha consolidado como una tradición que promueve el deporte, la convivencia y el desarrollo integral de las infancias y juventudes morelianas.

Los cursos se llevarán a cabo del 20 de julio al 21 de agosto de 2026, durante cinco semanas, en un horario de 9:00 a 14:00 horas, en las siguientes sedes: Unidad Deportiva Morelos INDECO, Auditorio Municipal y los complejos acuáticos Morelos INDECO, Bicentenario y Villa Magna.

Entre las opciones disponibles se encuentra el curso Multideportivo, dirigido a niñas y niños de 5 a 15 años, en la Unidad Deportiva Morelos INDECO, donde podrán practicar fútbol, baloncesto, pickleball, atletismo, defensa personal, flag football, boxeo, voleibol, baile urbano y juegos recreativos.

También se ofrecerán los cursos de Patines sobre ruedas (5 a 17 años) y Gimnasia (5 a 15 años), ambos con dos horarios disponibles: de 9:00 a 11:00 y de 11:00 a 13:00 horas, con un costo de mil 200 pesos. Asimismo, el curso de Karate Do (7 a 12 años) se impartirá de 9:00 a 11:00 horas, con un costo de mil 31 pesos.

En el Auditorio Municipal también se ofrecerá un curso multideportivo enfocado en Karate Do, Tae Kwon Do y baloncesto, con un costo de mil 990 pesos.

Para quienes prefieren las actividades acuáticas, el curso de Natación estará disponible para participantes de 3 a 17 años en los tres complejos acuáticos del IMCUFIDE. Se ofrecerán clases desde Matronatación (para niñas y niños de 2 a 3 años acompañados por un tutor) hasta niveles avanzados, con una duración de una hora diaria y un costo de mil 400 pesos.

El director del IMCUFIDE, Pablo Sánchez Silva, informó que todos los cursos incluyen certificado médico, seguro de gastos médicos, kit del participante, material deportivo, una visita al Zoológico de Morelia y boleto de cine. Además, cada viernes se realizarán actividades especiales como exhibiciones deportivas, visitas recreativas y demostraciones de instituciones como Policía Morelia, Cruz Roja y Protección Civil, para concluir con un evento de clausura.

Para inscribirse se requiere presentar: dos fotografías tamaño infantil del participante; copia de la CURP o acta de nacimiento; llenar la ficha de inscripción; firmar la carta responsiva y el consentimiento para uso de imagen; realizar el examen médico en las instalaciones; además de dos fotografías y copia de la identificación oficial del padre, madre o tutor.

Las inscripciones se realizan en la Unidad Deportiva Morelos INDECO, de 8:30 a 15:30 horas. Los pagos pueden efectuarse en efectivo, con tarjeta, mediante transferencia o depósito bancario.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse vía WhatsApp al 443 139 8589, línea exclusiva para resolver dudas sobre los cursos, o consultar las redes sociales de IMCUFIDE en Facebook.

El Gobierno de Morelia invita a las familias a inscribir a sus hijas e hijos en “Verano de Campeon@s 2026”, un programa con costos accesibles, personal capacitado y espacios seguros que fomentan la actividad física, la inclusión y la formación de nuevas generaciones de deportistas.