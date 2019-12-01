Imcufide invita a las actividades preparadas con motivo del Día Internacional de la Mujer

Morelia, Michoacán; 04 de marzo de 2026.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte del Municipio Morelia, Michoacán (Imcufide), en coordinación con el Consejo Ciudadano Juvenil de Morelia, realizará actividades enfocadas a promover una cultura deportiva y de salud a niñas, jóvenes y mujeres.

El jueves 05 de marzo, a las 17:00 horas, se realizará una clase de Arte Marciales en las modalidades de box, muay tai y jiu-jitsu. Esta actividad gratuita, estará enfocada a todas las edades, y se desarrollará en la explanada de la Unidad Deportiva Morelos-INDECO, ubicada en la calle Playa Azul # 80, Col. Expropiación Petrolera Indeco. La clase para las distintas modalidades estará a cargo de Lucía Ferreyra, Josué Escobar y Daniel Ferreyra, instructores especializados.

El viernes 06 de marzo, se impartirá la conferencia “Nutrición en la Etapa Madura: Cuidando la Salud Hormonal y Osea”, en el salón de duela de la Unidad Deportiva Morelos-INDECO, a las 09:30 horas. Esta presentación será gratuita y abierta al público, y será impartida por la ponente Sinai Vázquez.

De esta forma, el Imcufide participa en las acciones que realiza el Gobierno de Morelia a cargo del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, con el propósito de reivindicar el papel de las mujeres por la igualdad de oportunidades, su desarrollo y bienestar.