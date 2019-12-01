Imcufide invita a las actividades preparadas con motivo del Día Internacional de la Mujer

Imcufide invita a las actividades preparadas con motivo del Día Internacional de la Mujer
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 16:50:59
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán; 04 de marzo de 2026.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte del Municipio Morelia, Michoacán (Imcufide), en coordinación con el Consejo Ciudadano Juvenil de Morelia, realizará actividades enfocadas a promover una cultura deportiva y de salud a niñas, jóvenes y mujeres. 

El jueves 05 de marzo, a las 17:00 horas, se realizará una clase de Arte Marciales en las modalidades de box, muay  tai y  jiu-jitsu. Esta actividad gratuita, estará enfocada a todas las edades, y se desarrollará en la explanada de la Unidad Deportiva Morelos-INDECO, ubicada en la calle Playa Azul # 80, Col. Expropiación Petrolera Indeco. La clase para las distintas modalidades estará a cargo de Lucía Ferreyra, Josué Escobar y Daniel Ferreyra, instructores especializados.

El viernes 06 de marzo, se impartirá la conferencia “Nutrición en la Etapa Madura: Cuidando la Salud Hormonal y Osea”, en el salón de duela de la Unidad Deportiva Morelos-INDECO, a las 09:30 horas. Esta presentación será gratuita y abierta al público, y será impartida por la ponente Sinai Vázquez. 

De esta forma, el Imcufide participa en las acciones que realiza el Gobierno de Morelia a cargo del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, con el propósito de reivindicar el papel de las mujeres por la igualdad de oportunidades, su desarrollo y bienestar.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Huetamo, Michoacán: Fallece motociclista en accidente vehicular
Alumno del CECyTE resulta gravemente herido tras ataque armado en Apaseo el Alto, Guanajuato
Ciclista pierde la vida al ser arrollado en la Segunda Fracción de Crespo en Celaya, Guanajuato
Caen 2 mujeres presuntamente vinculadas a organización criminal de Tabasco; les aseguran arsenal y autos
Más información de la categoria
Cuando no hay claridad, lo responsable es no acompañar: Juan Carlos Barragán
Diputada denuncia venta de inmuebles estatales con "nombres y apellidos" ocultos
Procesión del Silencio de Morelia celebrará 50 años como una de las mejores del país
Grupo delincuencial jalisciense habría ayudado a Silvano a escapar de México: fiscal de Michoacán
Comentarios