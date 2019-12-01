Iluminan monumentos de Morelia por los 60 años del Plan DN-III-E

Iluminan monumentos de Morelia por los 60 años del Plan DN-III-E
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2026 a las 22:50:51
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Morelia, Michoacán, a 30 de octubre de 2026.- Con la iluminación de algunos de los edificios y espacios más representativos de Morelia, Michoacán, se conmemoraron seis décadas de la implementación del Plan DN-III-E, estrategia del Ejército Mexicano para brindar asistencia a la población ante emergencias y desastres naturales.

Como parte de esta actividad, distintos monumentos de la capital michoacana fueron iluminados simultáneamente de color amarillo, entre ellos el Palacio de Gobierno, la Catedral Metropolitana, el Acueducto, el monumento a Las Tarascas y el Templo de San Francisco.

Además, se realizó la proyección del logotipo representativo del Plan DN-III-E, como parte de las acciones impulsadas por la 21/a. Zona Militar para recordar los 60 años de este mecanismo de auxilio.

Con esta conmemoración, el Ejército Mexicano destacó su trayectoria de servicio y reiteró su compromiso de apoyar a las familias mexicanas ante situaciones de riesgo, emergencias y fenómenos naturales, mediante la aplicación del Plan DN-III-E.

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