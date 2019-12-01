Ijumich instala módulos informativos para facilitar registro al programa de internet gratuito

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Marzo de 2026 a las 08:48:34
Morelia, Michoacán, 1 de marzo de 2026.- Con el objetivo de garantizar el derecho a la conectividad de las y los jóvenes, el Instituto de la Juventud Michoacana (Ijumich) intensifica la difusión del Programa Data de internet gratuito mediante la instalación de módulos informativos. 

El director de la dependencia, Lenin López García, señaló que estos puntos de atención directa estarán operando hasta el 8 de marzo, funcionando como centros de resolución de dudas y orientación para asegurar que las y los estudiantes accedan a este beneficio tecnológico de manera ágil y sin complicaciones.

Detalló que los módulos se encuentran en la entrada principal de Ciudad Universitaria, el Bosque Cuauhtémoc y la Plaza Jardín Morelos, además de un punto permanente en las instalaciones del instituto, con un horario de 9:00 a 18:00 horas, de lunes a sábado.

El titular del Ijumich destacó que el Programa Data representa un hecho histórico para Michoacán y el país, al consolidar el acceso a internet gratuito para estudiantes de instituciones públicas de nivel medio superior y superior.

Asimismo, hizo un llamado a las y los jóvenes de preparatorias, institutos tecnológicos y universidades públicas a no quedarse fuera y aprovechar esta oportunidad, recordando que tienen hasta el 8 de marzo para realizar su registro en la plataforma oficial data.michoacan.gob.mx y obtener su chip de internet gratuito.

