Ignacio Hurtado reconoció que le pidieron dos mdp para retirar la queja que derivó en su destitución

Ignacio Hurtado reconoció que le pidieron dos mdp para retirar la queja que derivó en su destitución
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2026 a las 13:54:18
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 5 de noviembre de 2026.— El exconsejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Ignacio Hurtado Gómez, reconoció que le ofrecieron retirar una queja presentada en su contra a cambio de 2 millones de pesos.

En entrevista, el exfuncionario aclaró que la propuesta no se la hizo el ciudadano que presentó la queja.

“En algún momento otra persona se acercó y sí llegó a decir, ‘Oye, si quieren el desistimiento, pues cuesta tanto’. ¿Cuánto? ‘Dos melones’, y más no recuerdo”, relató. Añadió que, después de ese encuentro, nadie volvió a acercársele con una propuesta similar.

El también académico dijo que rechazó el ofrecimiento y que dio seguimiento a su caso y al de otros cuatro consejeros por las vías legales y ante las instancias correspondientes.

Recordar que la queja se relaciona con el procedimiento que derivó en la destitución de cinco de los siete integrantes del Consejo General del IEM, incluido Hurtado Gómez. El Instituto Nacional Electoral determinó que los consejeros incurrieron en una falta grave al designar directamente a una persona como encargada del despacho del Órgano Interno de Control, sin contar con facultades legales para hacerlo.

Más información de la categoria
Tras cateo a en Morelia, Michoacán, detienen a tres personas e incauta arma de fuego, 119 cartuchos y narcóticos
Retienen a dos policías en Tlalpan; ciudadanos los acusan del homicidio de un motociclista
Hallan cadáver en canal de aguas negras en Uruapan, Michoacán 
Muere pintor al caer por accidente en Morelia, Michoacán
Más información de la categoria
Crisis política en Paraguay: renuncia el presidente Santiago Peña en medio de caos financiero
Ultiman a coordinador del Movimiento del Sombrero en Tijuana
Tras cateos en Uruapan, Michoacán, aseguran 51 máquinas tragamonedas
Aseguran más de una tonelada de estupefacientes en aguas de Chiapas y Oaxaca; dan golpe multimillonario al crimen