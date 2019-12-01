Ignacio Hurtado reconoció que le pidieron dos mdp para retirar la queja que derivó en su destitución

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2026 a las 13:54:18

Morelia, Michoacán, 5 de noviembre de 2026.— El exconsejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Ignacio Hurtado Gómez, reconoció que le ofrecieron retirar una queja presentada en su contra a cambio de 2 millones de pesos.

En entrevista, el exfuncionario aclaró que la propuesta no se la hizo el ciudadano que presentó la queja.

“En algún momento otra persona se acercó y sí llegó a decir, ‘Oye, si quieren el desistimiento, pues cuesta tanto’. ¿Cuánto? ‘Dos melones’, y más no recuerdo”, relató. Añadió que, después de ese encuentro, nadie volvió a acercársele con una propuesta similar.

El también académico dijo que rechazó el ofrecimiento y que dio seguimiento a su caso y al de otros cuatro consejeros por las vías legales y ante las instancias correspondientes.

Recordar que la queja se relaciona con el procedimiento que derivó en la destitución de cinco de los siete integrantes del Consejo General del IEM, incluido Hurtado Gómez. El Instituto Nacional Electoral determinó que los consejeros incurrieron en una falta grave al designar directamente a una persona como encargada del despacho del Órgano Interno de Control, sin contar con facultades legales para hacerlo.